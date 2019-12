Diletta Leotta si allena anche a Natale: il video in top fa il giro del web

Diletta Leotta, il video Instagram mentre corre in strada dopo l’abbuffata di Natale

Diletta Leotta per mantenersi in forma corre anche il giorno di Natale. La conduttrice di Dazn ha pubblicato un video su Instagram mentre fa jogging il 25 dicembre in top in compagnia di due suoi amici.

Diletta Leotta ha trascorso le vacanze di Natale in Sicilia, la sua terra d’origine. Nel video l’ex di Sky fa sport dopo il cenone della Vigilia. Il video fa il giro dei social e in poche ora diventa virale.

