Diletta Leotta studentessa | VIDEO

Diletta Leotta torna come sempre a far sognare, e questa volta in posa da studentessa, in un video che posta su Instagram.

Seduta alla scrivania, occhiali da vista, posta una foto su Instagram con scritto: “Studying” (studiando) e in effetti sembra avere davanti a sé un libro, con tanto di pagine evidenziate, come una vera studentessa.

Cosa starà studiando la conduttrice tv di Danz e Radio 105? Non sembra che quelle che ha davanti a sé siano le formazioni delle squadre di calcio che segue per la trasmissione “Linea Diletta”.

Diletta Leotta ha studiato giurisprudenza a Roma, ma già durante gli anni trascorsi alla Luiss Guido Carli bazzicava gli ambienti della moda, della radio e della tv.

Che abbia deciso di lasciare gli schermi e riprendere una carriera legale?

La giornalista sportiva si è laureata in Giurisprudenza nel 2015.

La sua carriera televisiva è stata lanciata nel 2010, quando aveva compiuto appena diciannove anni.

Grazie alla rete locale Antenna Sicilia, la (allora aspirante) conduttrice ha affiancato Salvo La Rosa nella conduzione dell’Undicesimo Festival della nuova canzone siciliana, inizialmente condotto da Pippo Baudo e poi terminato proprio con l’edizione di cui è stata protagonista la giovane Leotta.

Sempre nello stesso anno, Diletta Leotta ha partecipato al programma d’intrattenimento Insieme, figurando come valletta.

