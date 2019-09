Demi Moore, la rivelazione shock nella biografia: venduta dalla madre a un uomo per 500 dollari

Emergono nuove rivelazioni dalla biografia dell’attrice 52enne Demi Moore “Inside Out”, disponibile nelle librerie dal 24 settembre.

Demi Moore non ha mai fatto mistero della sua infanzia travagliata, e già a pochi giorni dall’uscita del libro aveva parlato in pubblico dello stupro subito a 15 anni.

Ma nella biografia, curata dalla scrittrice Lena Dunham, l’attrice di Ghost e di Proposta Indecente rivela di essere stata venduta dalla madre a un uomo per 500 dollari.

Secondo lo scioccante racconto di Moore, sua madre aveva problemi di alcolismo, e aveva provato a suicidarsi più volte. La donna portava la figlia adolescente con sé nei bar, in modo che gli uomini la notassero.

In una delle serate trascorse “insieme”, un uomo violentò l’allora 15enne, alla quale chiese cosa provava ad essere venduta per 500 dollari.

Demi Moore nel libro racconta di non essere convinta che quella frase corrispondesse al vero, e cioè che la madre l’avesse venduta per 500 dollari, ma questa versione dei fatti potrebbe essere verosimile, stando al carattere e alle condizioni della madre.

L’episodio, vissuto da adolescente, ha decisamente condizionato la vita di Demi Moore, la quale ritiene la madre responsabile di quanto avvenuto, anche se non è sicura del fatto che l’abbia effettivamente venduta: “Non credo che sia stata una transazione così semplice. Ma comunque gli ha dato il via libera e mi ha messo in pericolo”, racconta l’attrice nella biografia.

L’infanzia travagliata con la madre alcolizzata ha traumatizzato per sempre l’attrice, che nonostante il successo e la fama ha vissuto periodi molto difficili, ha fatto uso di droghe, e ha avuto relazioni difficili e complicate con i suoi compagni storici, da Bruce Willis a Ashton Kutcher.

Ora si accinge ad affrontare una nuova vita, lontana dall’alcol e dalle dipendenze e all’insegna di una serenità ritrovata.

“Questo libro è una storia di sopravvivenza, successo e resa, così come di resilienza. È il ritratto onesto e straziante di una donna dalla vita ordinaria e iconica allo stesso tempo”, ha fatto sapere la casa editrice commentando l’uscita del libro “Inside Out”.

