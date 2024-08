Cristiano Ronaldo e l’accordo di separazione con Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez avrebbero firmato un accordo di separazione dopo la nascita della loro prima figlia, Alana Martina.

A rivelarlo è l’emittente portoghese TV Guia secondo cui, in caso di separazione, il calciatore lusitano dovrebbe garantire alla modella un assegno da 100mila euro a vita.

Non solo: sempre secondo queste indiscrezioni a Georgina Rodriguez spetterebbe anche “Villa Ronaldo”, ovvero la splendida dimora di 4mila metri quadrati che il fuoriclasse portoghese ha acquistato nel 2010 per 5 milioni di euro.

Nel frattempo, nonostante le smentite di entrambi, si intensificano le voci che vorrebbero i due in crisi già da diverso tempo: secondo le indiscrezioni provenienti dal Portogallo i due starebbero insieme solamente per amore dei cinque figli, i tre avuti da lui da madre surrogata e le due avute con Georgina.

Voci smentite di recente dallo stesso calciatore che in un’intervista ha dichiarato: “La mia famiglia è sempre con me, Gio è con me in tutti i miei progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per cento. Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme siamo molto più forti”.