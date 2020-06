Crisi Belen – Stefano, le accuse dell’ex ballerino di Amici Valerio Pino

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al centro del gossip delle ultime settimane. Dopo le voci di un presunto tradimento ai danni della showgirl argentina, l’ex ballerino di Amici è stato preso di mira da fan e conoscenti della coppia e ora anche da un ex collega del talent show condotto da Maria De Filippi. Ad attaccare Stefano De Martino è il ballerino Valerio Pino. Durante un’intervista Instagram a #TvLo, la webtv senza filtri di Lorenzo Bosio, il danzatore ha lanciato pesanti accuse al marito di Belen, lasciando intendere che De Martino abbia usato il nome della compagna per sfondare nel mondo dello spettacolo.

“Di Stefano De Martino non penso, cosa dobbiamo pensare? – ha affermato Valerio Pino durante l’intervista. Facciamo un applauso a Stefano De Martino, ha saputo gestire molto bene e sono sanamente invidioso, perché grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in Rai come conduttore, etc.”.

“Grazie all’accoppiata con Belen Rodriguez e ad una serie di cose è riuscito, anche senza spiccare in eccellenza né nella danza né in un carisma particolare, né in una dialettica, né in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare, è arrivato dove è arrivato perché ha Maria De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste – ha aggiunto l’ex ballerino di Amici – . Non è stato scelto per meritocrazia, per bravura ma diciamo che il merito è di altri”.

