Il curioso caso della creator Grace Lace: “Mi pagano 1000 euro per mangiare spaghetti su OnlyFans”

Il caso della creator Grace Lace: “Mi pagano per mangiare spaghetti”

Pagata per mangiare spaghetti: è il curioso caso di Grace Wears Lace, creatori di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

Grace Wears Lace, infatti, ha iniziato a pubblicare contenuti per adulti sulla piattaforma, salvo poi cambiare idea quando uno dei suoi abbonati le ha chiesto un video mentre mangiava una ciotola di spaghetti.

Il cliente, infatti, le ha dato 763 sterline, circa 920 euro, per commissionarle un filmato in cui la giovane semplicemente mangiava spaghetti da un piatto.

“Avevo qualche riserva perché mi piace mantenermi in forma. Mi sono attenuta ai miei limiti, assicurandomi di non arrivare mai al punto di sentirmi male. Ho sorseggiato ho masticato rumorosamente e mi sono riempita la bocca con i bocconi più grandi che potevo. Non credevo che sarei mai riuscita a considersare sexy questa pratica, poi sono rimasta sorpresa. Adesso la vedo così: mangerò comunque, quindi tanto vale guadagnarci e rendere felice qualcun altro!” ha dichiarato la creator.

La donna, poi, racconta di aver deciso di pubblicare contenuti per adulti dopo un incontro in Chiesa: “Sono andata ad un sermone e il sesso è stato descritto come vergognoso e un peccato, quindi sono subito uscita da lì: non ho mai voluto provare imbarazzo per la mia sessualità”.