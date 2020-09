Cosa ha regalato Fedez a Chiara Ferragni per il secondo anniversario di matrimonio

Due anni fa, Fedez e Chiara Ferragni pronunciavano il fatidico sì diventando marito e moglie. Il loro amore è spesso sbandierato sui social e la loro complicità ha conquistato i fan di tutto il mondo. Per il loro secondo anniversario, i coniugi hanno pensato di trascorrere una serata all’insegna del romanticismo nel cuore di Roma.

Dopo aver trascorso le vacanze estive principalmente in Sardegna, Chiara e Fedez hanno puntato alla capitale per celebrare due anni d’amore coniugale e, durante una cena romantica, il rapper ha sorpreso la moglie con un regalo luccicante. “Un Fedez scintillante”, ha scritto Chiara in una delle sue storie, immortalando una collana a girocollo tempestata di piccoli diamanti con una pietra verde smeraldo a forma di cuore al centro. L’influencer cremonese non ha perso tempo e ha immediatamente indossato la collana, mostrandola ai suoi fan in un’altra storia Instagram.

Una volta rientrati dalla cena romantica, la Ferragni ha poi immortalato la seconda parte della sorpresa, arrivando in una camera d’hotel con il letto ricoperto di petali di rose a forma di cuore e candele sparpagliate un po’ ovunque, evocando un’atmosfera fiabesca. Entrata nello spirito romantico, la Ferragni ha anche pubblicato il video integrale del giorno del suo matrimonio, celebrato l’1 settembre 2018 a Noto.

