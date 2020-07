Chiara Ferragni confessa la sua più grande insicurezza: “Ero ossessionata”

Anche le influencer hanno un punto debole e Chiara Ferragni non è da meno. L’amatissima influencer cremonese si è raccontata senza filtri ai suoi fan Instagram. Rispondendo a delle domande aperte da parte dei fan via Instagram Story, la moglie di Fedez ha esternato un lato inedito della sua personalità, raccontando la sua più grande insicurezza, ciò che l’ha fatta star male in passato e che oggi cerca di gestire.

La Ferragni appare spesso confidente, sicura di quello che fa e di se stessa, eppure anni fa la celebre influencer ha avuto difficoltà ad accettarsi per com’era. Quando un fan le ha posto la domanda sulla sua peggiore fragilità, la moglie di Fedez ha risposto con sincerità: “Fino a qualche anno fa, ero molto insicura riguardo la mia pelle, perché non era perfetta ed ero ossessionata da questo”.

Poi l’influencer prosegue nel momento sincerità: “Quando ho iniziato a essere più sana e meno ossessionata, anche la mia pelle è iniziata a cambiare. Non è mai completamente perfetta, ma mi piace e l’accetto in questo modo”.

