Chiara Ferragni nuda in vasca da bagno: la foto fa impazzire i social

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé: l’influencer, infatti, questa volta si è fatta immortalare nuda in una vasca da bagno, mentre si trovava in vacanza in Salento. La foto, neanche a dirlo, ha fatto letteralmente impazzire i follower, che si sono scatenati nei commenti. Dopo le polemiche seguite alla visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze, che in seguito alla visita dell’influencer hanno registrato un +27% di visite da parte dei giovani nell’ultimo weekend, la Ferragni ha deciso di “rispondere” con alcune foto, postate sul suo profilo Instagram, che la ritraggono mentre fa un bagno decisamente osé in una vasca da bagno situata in una terrazza panoramica dalla quale si vede uno splendido tramonto.

“Sei una mamma, vergognati” scrive ironico un utente, facendo riferimento alle tante critiche che l’influencer riceve quando posta una foto in cui è poco vestita. Critiche che, puntuali, sono arrivate anche in questa occasione, ma che questa volta sono state subissate dai commenti più che estasiati dei follower. L’influencer è arrivata in Salento con il marito Fedez lo scorso 19 luglio e nella serata di domani prenderà parte alla sfilata di Dior, che si terrà a Lecce e alla quale prenderanno parte numerosi vip italiani e internazionali.

Leggi anche: 1. Fedez furioso dopo la polemica su Chiara Ferragni e gli Uffizi: “Siete la cloaca del giornalismo” / 2. No, il problema non è Chiara Ferragni ma la promozione del turismo in Italia (di S. Lucarelli) / 3. “Divinità contemporanea”: la Galleria degli Uffizi paragona Chiara Ferragni alla Venere di Botticelli. Scoppia la polemica / 4. Il direttore degli Uffizi risponde alle polemiche su Chiara Ferragni

