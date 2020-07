Fedez interviene sulla polemica scoppiata sui social dopo il post con cui Galleria degli Uffizi di Firenze ha paragonato la bellezza di Chiara Ferragni a quella della Venere di Botticelli. Il rapper, in particolare, nelle sue stories su Instagram critica il Fatto quotidiano per un articolo intitolato “La Venere Ferragni riduce Botticelli a tormentone social” e firmato dal critico d’arte Tomaso Montanari.

“Il tormentone social lo crea Chiara Ferragni o li create voi con una polemica del c***o?”, commenta Fedez. “Profanazione degli Uffizi per uno shooting per Vogue? Vi do uno scoop: shooting fotografici in luoghi d’arte sono già stati fatti. Perché non vi siete indignati prima? Se poi la profanazione consiste nel farsi una foto dentro gli Uffizi, i turisti lo fanno ogni giorno. E’ un problema? Parliamone”.

“La chiusa dell’articolo mi vede perfettamente d’accordo”, prosegue Fedez. “Dice che non è Botticelli ad aver bisogno di Chiara Ferragni ma il contrario. Il problema è che siete voi giornalisti ad aver bisogno di Chiara Ferragni per inserirla forzatamente in un titolo per vendere quattro copie in più. Voi siete la cloaca e la deriva del giornalismo contemporaneo”.

“Comunque, Chiara non è stata pagata per promuovere gli Uffizi”, aggiunge. “Ma per un progetto di Vogue che non è ancora stato presentato. Aspettate a indignarvi”. Poi nella ripresa entra anche Chiara Ferragni e il rapper conclude: “Per la prima volta la Cappella Sistina e gli Uffizi sono in tendenza su Twitter. Portiamo in alto l’arte italiana grazie ai vaffanc*** che riceve Chiara Ferragni”.

Leggi anche: 1. “Divinità contemporanea”: la Galleria degli Uffizi paragona Chiara Ferragni alla Venere di Botticelli. Scoppia la polemica /2. No, il problema non è Chiara Ferragni ma la promozione del turismo in Italia (di Selvaggia Lucarelli) /3. Chiara Ferragni e Fedez visitano la Cappella Sistina e i social si indignano: “Vergogna”. Fedez replica

Potrebbero interessarti No, il problema non è Chiara Ferragni ma la promozione del turismo in Italia (di Selvaggia Lucarelli) Elisabetta vende il gin di Buckingham Palace, ma la vera Regina dello spot sarebbe Meghan Markle Islanda, la nuova tecnica per sfogare la frustrazione e sconfiggere lo stress