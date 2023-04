La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: “Clara Chia Martì ha tradito Piqué con Pep Guardiola”

Clara Chia Martì ha tradito Piqué con Pep Guardiola

Clara Chia Martì, la nuova compagna di Gerard Piqué, avrebbe tradito l’ex calciatore del Barcellona con l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola: l’indiscrezione bomba arriva dalla Spagna e a fornirla sono stati alcuni giornali, secondo cui la ragazza si sarebbe vendicata di un tradimento subito proprio da Piqué.

I media, infatti, sostengono che l’ex marito di Shakira abbia tradito la modella 22enne con una giovane avvocatessa. Clara Chia Martì, dunque, si sarebbe vendicata avvicinandosi a Pep Guardiola, che peraltro è stato anche l’allenatore di Gerard Piqué ai tempi del Barcellona.

I diretti interessati non hanno ovviamente commentato le indiscrezioni, che arrivano dopo i pesanti attacchi lanciati da Shakira nelle sue canzoni, in particolar modo nel brano BZRP Music Session #53.

Gossip / Piqué attacca i fan latinoamericani di Shakira: “Non hanno una vita”. La replica della cantante: “Orgogliosa delle mie origini” Gossip / Shakira torna a parlare di Piquè: “È stata dura, ho dovuto sopportare tante stron**te”

“Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti” canta la colombiana nella canzone.

E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

Accuse alle quali la stessa Clara Chia Martì aveva replicato attraverso i social. La fidanzata di Piqué, infatti, aveva postato l’emoticon dello sbadiglio in una storia sul suo profilo Instagram, che poi aveva prontamente rimosso poco dopo.