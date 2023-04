Nuovo botta e risposta a distanza tra Piqué e Shakira

Non si ferma il duello a distanza tra Piqué e Shakira: i due ex coniugi, infatti, hanno dato vita a un nuovo botta e risposta questa volta incentrato sui fan latinoamericani della cantante.

Nel corso di un’intervista, infatti, l’ex calciatore, finito nel mirino della sua ex dopo la pubblicazione del brano BZRP Music Session #53 in cui attaccava anche la sua nuova compagna, Clara Chia Martì, si è scagliato contro gli hater lanciando una frecciatina nei confronti di Shakira: “La mia ex è latinoamericana… Tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan della mia ex compagna. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi”.

Poco dopo è arrivata la replica della cantante colombiana, che nel frattempo ha lasciato Barcellona insieme ai figli per volare a Miami dove è intenzionata a iniziare un “nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità”.

Shakira, infatti, sul suo profilo Twitter ha scritto: “Orgogliosa di essere latinoamericana” allegando le bandiere degli stati oggetto della critica del suo ex.