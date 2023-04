Shakira lascia Barcellona con i figli: “Oggi iniziamo un nuovo capitolo”

Shakira lascia per sempre Barcellona dopo il divorzio con Piquè e vola a Miami con i figli per iniziare “un nuovo capitolo” della sua vita: a dare l’addio alla città spagnola è stata la stessa cantante con un messaggio postato sul suo profilo Instagram.

“Mi sono stabilita a Barcellona per dare una stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo del mondo accanto alla famiglia, agli amici e al mare” ha scritto Shakira sui social.

“Oggi iniziamo un nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità. Grazie a tutti quelli che hanno surfato con me così tante onde lì a Barcellona, la città in cui ho imparato che l’amicizia è sicuramente più lunga dell’amore. Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato, asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie al mio pubblico spagnolo che mi ha sempre cullato con affetto e lealtà”.

“Per voi solo un arrivederci e, come diceva tante volte mio padre, ‘ci vediamo alle curve!” ha quindi concluso la cantante colombiana.

Successivamente, in una Instagram stories, Shakira ha scritto: “A volte le cose non sono sempre come le sogniamo, a volte corriamo ma non arriviamo. Non dubitare mai che qui io ci sarò”.