Chiara Nasti mostra la pancia dopo il parto: gli hater la insultano

Chiara Nasti mostra la pancia a pochi giorni dal parto e finisce di nuovo nel mirino degli hater, che hanno rinfacciato all’influencer alcune dichiarazioni fatte all’inizio della gravidanza.

La giovane, che pochi giorni fa ha dato alla luce il piccolo Thiago, si è infatti mostrata sui social con una tuta aderente, che lasciava intravedere la pancia.

Nulla di male se non fosse che alcuni utenti si sono ricordati di quando, all’inizio della gravidanza, Chiara Nasti dichiarò che avrebbe fatto di tutto per perdere peso dopo la gravidanza evitando di “svaccare” come spesso succede ad altre donne.

Diverse persone, così, hanno iniziato a commentare la foto dell’influencer scrivendo: “Hai svaccato allora?”. E ancora: “Ma quindi alla fine sei svaccata anche tu”.

“A prendere per il c**o le donne incinte ti sei ritrovata ad essere in sovrappeso, dilatata e con una bella panza post parto” ha scritto un altro utente.

Chiara Nasti, che era già finita nel mirino degli hater che l’accusavano di non essere “una vera madre” per via di un video in cui lei e il suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni venivano accolti in casa da un collaboratore domestico, per il momento non ha risposto agli insulti degli hater.