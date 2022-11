La replica di Chiara Nasti agli hater che l’hanno insultata dopo il parto

Poche ore dopo il parto, Chiara Nasti è stata insultata dagli hater, che l’hanno accusata di non essere una vera madre: una critica feroce, che ha subito vista la replica dell’influencer.

Tutto ha avuto inizio tre giorni fa quando sul suo profilo Instagram Chiara Nasti ha pubblicato il video del suo ritorno a casa dall’ospedale insieme al figlio, Thiago, e al compagno Mattia Zaccagni.

Ad accogliere l’influencer è un collaboratore domestico. “Una madre vera cresce i figli… non ha filippini per casa che gli fanno tutto, si alza la notte per accudire il figlio” ha scritto qualcuno tra i commenti.

E ancora: “Tutte queste pseudomadri (madri a metà) fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche in primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori (Mattia Zaccagni gioca nella Lazio, ndr) o personaggi famosi pieni di denaro. Secondo motivo, per lucrare sopra e monetizzare su queste povere creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto. Non fa niente di niente di quello che fa una madre”.

La replica di Chiara Nasti agli hater non è tardata ad arrivare. L’influencer, infatti, ha scritto sui social: “Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce? Mi vergogno io per voi… sembra sappiate tutto di tutti”.

“Ci sono persone più fortunate sicuramente… ma perché queste cose ti fanno meno mamma?” scrive ancora Chiara Nasti che poi prosegue: “La verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quel che sono, è proprio per questo che io l’ho sempre associata a invidia e frustrazione. Come si può pensare di mettere al mondo figli per fama e soldi? Ma che pensieri avete? Vi auguro la mia stessa felicità, potreste anche impazzire”.