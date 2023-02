“Nel 2023 sarai single”: Chiara Ferragni e l’inquietante profezia su TikTok | VIDEO

Chiara Ferragni e l’inquietante profezia su TikTok: “Sarai single” | VIDEO

Nel 2023 sarai single: è tornata virale sui social la profezia fatta a Chiara Ferragni da un’applicazione disponibile su TikTok.

Il 16 dicembre scorso, infatti, l’influencer aveva condiviso un video sul suo profilo TikTok in cui utilizzava per gioco un filtro della piattaforma, che svelava cosa sarebbe accaduto nel 2023.

“Nel 2023 sarai single” era la risposta capitata a Chiara Ferragni, che subito aveva commentato scrivendo “Ma no!” con le emoticon del sorriso.

Un video che all’epoca aveva divertito i fan, ma che ora è ritornato virale sui social alla luce della presunta crisi tra l’influencer e il marito Fedez dopo i fatti di Sanremo.

Intanto cresce l’ansia dei follower della coppia, preoccupati per il silenzio dei due anche nel giorno di San Valentino.

Fedez, sparito dai social dopo il bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo e riapparso dopo più di un giorno con un post dedicato ad alcuni colleghi e amici protagonisti della kermesse e una dedica enigmatica alla moglie, è di nuovo scomparso dai radar social, mentre Chiara Ferragni continua a postare foto dei figli o del suo nuovo taglio di capelli come se suo marito non esistesse.

Tutto molto strano per una coppia abituata a condividere la propria social h24 sui social, motivo per cui i fan dei Ferragnez ora sono seriamente preoccupati per la loro relazione.