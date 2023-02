“Un amore così”: l’ultimo enigmatico post di Chiara Ferragni è una frecciatina a Fedez?

L’ultimo post di Chiara Ferragni è una frecciatina a Fedez?

Continua la saga dei Ferragnez nel post Sanremo: ad alimentare nuovi dubbi è la stessa Chiara Ferragni con un enigmatico post che in molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti del marito Fedez.

Mentre il rapper, che dopo aver fatto parlare di sé per il bacio con Rosa Chemical nell’ultima serata di Festival di Sanremo, che ha provocato la reazione dell’influencer, continua a tacere sui social da ormai più di 24 ore, Chiara Ferragni continua a postare foto della mamma e delle sorelle e dei figli Leone e Vittoria, senza mai immortalare o nominare il marito.

Nella mattinata di lunedì 13 febbraio 2023, inoltre, Chiara Ferragni ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un estratto del momento in cui al Festival di Sanremo ha elogiato il rapporto tra Gianni Morandi e la moglie Anna scrivendo “Un amore così”.

Per diversi utenti social questa è proprio questa frase a contenere una frecciatina nei confronti di Fedez.

Non solo: pochi minuti dopo, sempre su Instagram, Chiara Ferragni ha postato il video dell’elogio a Gianni Morandi e la moglie e approfittato per ringraziare sia il cantante che Amadeus.

Ringraziamenti in cui Fedez non viene mai menzionato: “La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e Anna per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco”.