Sanremo 2023, che cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fedez

Follower in ansia per i Ferragnez: sui social, infatti, centinaia di utenti si stanno chiedendo che cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Tutto è iniziato dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell’Ariston e la successiva reazione dell’influencer catturata in un video diventato subito virale sui social.

Da quel momento, infatti, del cantante si sono perse le tracce: da oltre 24 ore, infatti, Fedez non ha più postato nulla sui social, una cosa certamente inusuale per uno come lui.

Ad alimentare i dubbi e i sospetti dei follower, inoltre, ci sono state le foto postate da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. L’influencer, infatti, ha postato una serie di scatti dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, che la vedeva protagonista nel ruolo di co-conduttrice, più due foto dei suoi figli, Vittoria e Leone.

In una si vedeva Vittoria disegnare con il commento “tornata a casa”, mentre in un’altra, quella che ha fatto discutere di più i follower, Chiara Ferragni era a letto con il figlio Leone.

“Secondo me Fedez dorme sul divano” ha scritto qualcuno, mentre c’è anche chi, malignamente, ipotizza una mossa di marketing da parte della coppia per aumentare ancora di più l’attenzione nei loro confronti.