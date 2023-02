Da giorni a tenere banco è il caso del bacio di Rosa Chemical durante la finale del Festival di Sanremo a Fedez. Un “limone” piuttosto intenso al termine della sua esibizione, dopo un twerking hot, che ha fatto molto discutere, scatenando anche polemiche politiche. E che soprattutto avrebbe creato parecchie tensioni in casa Ferragnez, con Chiara Ferragni che era sul palco dell’Ariston come co-conduttrice e che avrebbe poco gradito la performance.

Rosa Chemical ha parlato del caso durante la puntata di ieri de Le Iene per rivendicare il suo gesto e il messaggio che voleva portare. Ricordiamo che ancor prima dell’inizio del Festival, il cantante di Made in Italy era stato criticato da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, per il messaggio “gender fluid” che avrebbe rappresentato: “Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che in realtà tutta questa libertà non c’è, almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”.

“Ho sempre pensato alla mia musica come un mezzo più che come un fine e al palco di Sanremo come un’opportunità più che a una gara. Difatti, oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti”, ha aggiunto il 25enne.

Il suo vuole essere un messaggio di rottura: “Ho sempre amato essere un artista di rottura e visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle”, spiega Rosa Chemical, “mi dicono l’hanno già fatto Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c’è niente di nuovo. Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate. Un uomo può mettersi rossetto e mascara, giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo di altri”. Infine tornando sul bacio a Fedez: “C’è chi ha parlato di tradimento per un bacio tra due amici: una follia”.