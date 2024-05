Chiara Ferragni preoccupata per le condizioni di Fedez: “Ha telefonato all’ex suocera per avere notizie”

Chiara Ferragni preoccupata per le condizioni di Fedez

Le preoccupazioni sulla salute di Fedez circolate recentemente sono state smentite dallo stesso rapper. “Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita,” ha dichiarato Fedez in una storia su Instagram, cercando di tranquillizzare i suoi fan dopo l’annuncio della sua assenza dal programma di Alessandro Cattelan, che aveva scatenato curiosità sui social, inclusa Chiara Ferragni.

Nonostante la distanza ormai evidente tra i due ex coniugi, con i recenti gossip che vedono l’imprenditrice digitale vicina al tennista Alexander Zverev e il suo silenzio sul caso Iovino in cui Fedez è stato indagato, sembra che Chiara sia comunque preoccupata per la salute dell’ex marito. Secondo il Messaggero, Chiara avrebbe contattato la ex suocera, Tatiana Berrinzaghi, per avere aggiornamenti sulle condizioni di Fedez, un gesto che molti interpretano come un possibile segnale di riavvicinamento.

Anche se la separazione tra Chiara e Fedez sembra ormai definitiva, il legame tra i due rimane forte grazie all’amore per i loro figli, Leone e Vittoria, spesso mostrati sui social, sempre di spalle, nei video insieme a mamma o papà. Al di là di questo, entrambi hanno evitato di parlare dell’altro nelle rispettive apparizioni televisive, lei con Fabio Fazio e lui con Francesca Fagnani, indicando che le loro strade si sono separate. Tuttavia, appare evidente che non siano completamente indifferenti alla vita e alla salute dell’altro.