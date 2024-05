Chiara Ferragni e il pranzo con un uomo misterioso: “Lui è uscito dal retro”

Da quando si sono separati si rincorrono le indiscrezioni sulle frequentazioni, reali o presunte, di Fedez e Chiara Ferragni.

L’ultima, in ordine di tempo, vorrebbe l’influencer a pranzo con un uomo misterioso. Niente di strano se non fosse che lui si sarebbe dileguato uscendo dal ristorante da una via d’uscita posteriore.

A rivelarlo è il settimanale Gente che pubblica alcuni scatti di Chiara Ferragni mentre esce da un ristorante di zona Porta Genova, a Milano.

L’influencer, secondo fonti “ben informate”, sarebbe stata “in compagnia di un uomo, la cui identità rimane un mistero” mentre il misterioso accompagnatore, una volta terminato il pranzo, “si dileguava dall’uscita secondaria”.