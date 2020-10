Chiara Ferragni si mostra senza veli con il pancione: “Ora si vede davvero”

Chiara Ferragni senza veli con il pancione in bella vista come Emily Ratajkowski

Dopo Emily Ratajkoswki, anche Chiara Ferragni si mostra in topless ai suoi follower, mettendo ben in evidenza il pancione. La gravidanza è giunta alla 18esima settimana e l’influencer cremonese è ben fiera di mostrare il rigonfiamento con un dolce sorriso sulle labbra mentre si scatta la foto nello specchio; nella didascalia, Chiara scrive: “Finalmente si vede”. C’è grande attesa in casa Ferragnez per questo secondo arrivo in famiglia: come hanno annunciato i genitori qualche tempo fa, Leone avrà presto una sorellina. Il parto è previsto a marzo 2021 (lo stesso mese in cui Leone compirà tre anni).

La modella americana Emily Ratajkoswki, a sua volta in dolce attesa, ha invece spiegato che il sesso del bebé non sarà rivelato fino a quando il figlio o la figlia non compirà 18 anni: “A me e mio marito piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere”, ha infatti spiegato la modella.

Leggi anche:

1. Striscia La Notizia sgancia una bomba su Chiara Ferragni: il segreto del ritocchino estetico / 2. Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo”

Potrebbero interessarti Striscia La Notizia sgancia una bomba su Chiara Ferragni: il segreto del ritocchino estetico “Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme” | FOTO Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo”