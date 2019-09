Chiara Ferragni vuole un nuovo figlio: il messaggio su Instagram

Chiara Ferragni posa a Capri con un nuovo bambino e scrive in una storia Instagram: “I want another baby” (voglio un altro figlio).

Il piccolo che porta in braccio non è Leone, lasciato a casa mentre lei trascorre il fine settimana a Capri con la sua crew, ma un bimbo bruno che un fan le affida per fare una foto.

“Chiara Ferragni come il papa che benedice i neonati dai fan”, scrive Maria Sheila Miani, Talent & Communication manager di Chiara Ferragni, in una storia condivisa poi anche dalla influencer.

Eppure Chiara Ferragni, sposata ormai da un anno con Fedez, non ha mai fatto mistero del suo amore per i bambini e di volere un nuovo figlio, nonché della volontà di dare un fratellino al piccolo Leone Lucia Ferragni.

D’altronde anche lei ha una famiglia numerosa, composta da altre due sorelle, a cui è molto legata fin da bambina.

Insomma, il messaggio per Fedez è chiaro: Chiara Ferragni vuole un altro bambino.

Chissà se la ascolterà, se il progetto è già in cantiere, o se toccherà invece aspettare ancora.

Potrebbero interessarti Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano: tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio del cantante canadese Andrea Preti, l’ex fidanzato di Claudia Gerini: “Ho scelto la castità” Lele Mora ha un tumore: l’ha scoperto in diretta durante un’intervista

Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, risponde alle accuse che la influencer lancia nel film