“Non dire cretinate”: Chiara Ferragni infuriata con una follower per un commento su The Ferragnez

Chiara Ferragni infuriata per un commento su The Ferragnez

A due giorni dal lancio del primo trailer dello speciale Sanremo di The Ferragnez, in onda il 14 settembre su Amazon Prime, i follower continuano a dividersi su quanto accaduto durante la kermesse musicale: le illazioni sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni architettata proprio per lo show, però, non sono piaciute all’influencer, che ha risposto piccata a una follower.

Un’utente, infatti, ha commentato il trailer dello show, postato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, scrivendo: “La conferma che fosse tutto programmato”.

Accuse alle quali la stessa Chiara Ferragni ha replicato rispondendo alla follower: “Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate grazie”.

“Ecco il trailer della puntata che in molti aspettavate ‘The Ferragnez: Sanremo Special’. Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare” ha scritto l’influencer pubblicando il trailer della serie.

Nel filmato si vede Chiara Ferragni preoccupata per l’impegno nella kermsse musicale, mentre Fedez sembra avere una premonizione: “Guarda, l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”. E ancora: “Io non sono proprio un facilitatore di tranquillità”.