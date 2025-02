Chiara Ferragni e la verità sulla gravidanza in un video postato sui social

Chiara Ferragni ha rivelato perché tutti nelle scorse settimane pensavano fosse incinta e cosa si nascondeva dietro le voci di una sua possibile gravidanza.

L’influencer, infatti, era stata paparazzata dal settimanale Oggi mentre entrava nella clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa in cui nell’aprile 2021 era venuta alla luce Vittoria, la seconda figlia nata dal matrimonio – ormai finito – tra Ferragni e Fedez.

“Scortata dalle guardie del corpo, l’imprenditrice digitale si sarebbe trattenuta all’interno della clinica per oltre un’ora” si leggeva sul giornale.

La stessa Chiara Ferragni era stata costretta a smentire attraverso una nota inviata a Dagospia: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Cia. Chiara Ferragni”.

Ora, a distanze di settimane, arriva la verità. L’imprenditrice digitale si era recata nella clinica per accompagnare e assistere l’amica Veronica Ferraro.

Quest’ultima, infatti, ha annunciato di essere incinta postando un video su TikTok in cui si vede proprio Chiara Ferragni: “La mia migliore amica mi è stata così vicna che alla fine tutti hanno pensato che fosse lei quella incinta”.

@veronica_ferraro Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in mangiagalli 😂 Qua diceva “e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi?” Ti amo @Chiara Ferragni ♬ original sound – .✩bismusic

Video che è stato ripostato sul profilo Instagram di Chiara Ferragni che ha scritto: “Quando ho accompagnato Vero in Mangiagalli e tutti pensavano fossi io incinta”.