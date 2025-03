Chiara Ferragni lancia un avvertimento senza però specificare a chi sia indirizzato. L’influencer e imprenditrice digitale, infatti, ha condiviso un messaggio sui social affermando di avere “tante cose da dire” per poi suggerire alcuni consigli ai suoi follower, in particolar modo a quelli che stanno attraversando un periodo complicato. Nel filmato, condiviso sul suo profilo TikTok, Chiara Ferragni afferma: “Ho così tante cose da dire e, prima o poi, in qualche modo le dirò”.

L’influencer, poi, fornisce un “consiglio non richiesto” ai suoi follower. “Quando la vostra vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli – e ci passiamo tutti quanti, può succedere a tutti -, la cosa che più mi ha aiutato è ripartire da me stessa. Si tratta di fare piccole cose che ti fanno stare bene, come bere tanta acqua, provare ad allenarsi, vedere un film che sai ti piacerà, leggere un libro, proprio delle piccole ca**ate che diamo per scontate, ma che se iniziano a far parte della nostra routine, ti danno quel senso di completezza e l’idea di essere riuscita a fare qualcosa di buono per te. Ti dà quella bella sensazione che ti porta in un mindset positivo. Quindi quando tutto è un casino, partite da voi stessi”.