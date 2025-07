Il dramma di Chiara Biasi: “Ho avuto un’ischemia cerebrale, è stato un calvario”

Tra le influencer più note in Italia, nonché amica di Chiara Ferragni, Chiara Biasi ha raccontato un episodio poco noto del suo passato. Ospite del podcast H3ROESPODCAST, infatti, l’influencer ha rivelato di essere stata molto male diverso tempo fa: “Io ho avuto questa ischemia cerebrale che mi ha causato dei problemi che mi porto avanti nella vita”. Biasi, poi, è entrata nel dettaglio: “Non avevano capito subito fosse un’ischemia, inizialmente pensavano fosse un’otite acuta, un virus. Comunque l’ho avuta e ho bloccato gli studi e tutto. Non riuscivo neanche a leggere, avevo la labirintite, ho perso l’udito all’orecchio destro. Mi alzavo dal letto e non riuscivo a stare in piedi”.

L’influencer racconta che “tutto è iniziato con l’orecchio che mi fischiava. Poi sono dovuta stare a casa proprio, fisicamente. Non sapevano se fosse un virus… alla fine mi hanno portata in ospedale. Avevo preso 10 kg, neanche mi riconoscevo. Ero più gonfia però avevo ricominciato a lavorare con i social”. Spesso criticata sui social per essere “troppo magra”, Chiara Biasi ha spiegato: “Quando ho interrotto il cortisone, mi sono iniziata a sgonfiare. Da lì hanno iniziato ad accusarmi di essere troppo magra, ma semplicemente era il cortisone che è andata via”. Poi, le cose sono fortunatamente cambiate: “Da lì è ripartito il lavoro, mi sono trasferita in Puglia per amore. Il problema all’udito mi è rimasto ma non avevo più labirintite, non prendevo più farmaci: mi sentivo proprio che avevo tolto tutto quello che è stato il calvario per un anno”.