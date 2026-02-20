Chi è la fidanzata (famosa) di Herbert Ballerina

Herbert Ballerina è felicemente impegnato con una donna non estranea al mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da tempo.

Il nome della donna che ha conquistato il cuore del comico, ormai volto fisso di Affari Tuoi, è Lucia Di Franco. Lei è un’affermata attrice che condivide con lui la quotidianità, ma anche la passione per la recitazione. Nonostante il successo che hanno entrambi, hanno preferito sin da subito restare distanti dalle luci dei riflettori e vivere la propria storia d’amore nell’estrema riservatezza.

Il fatidico incontro e l’inizio di un amore

Ballerina è sicuramente uno dei comici più amati del panorama televisivo italiano e si è fatto notare soprattutto grazie al game show Affari Tuoi, di cui è ormai un vero protagonista. Negli anni ha sempre voluto mantenere una certa privacy tenendo l’amore lontano dalle luci dei riflettori. Lui e la fidanzata Lucia Di Franco si sono infatti conosciuti sul set del film Omicidio all’Italiana di Maccio Capotonda e hanno condiviso anche il set della serie Mario. Le ore di lavoro trascorse insieme hanno quindi fatto sì che tra i due nascesse l’amore. Negli anni, la coppia ha pubblicato pochissimi scatti insieme e solo qualche video ironico.

La prima foto ufficiale di coppia è stata postata nel 2016 sull’account social di Lucia, quindi ben dieci anni fa. Durante una puntata di Affari Tuoi, Herbert ha invece dedicato un messaggio romantico alla sua fidanzata. Delle parole che sono sembrate a tutti nascere da un gesto spontaneo e ironico di De Martino.

Chi è Lucia Di Franco

Originaria di Agrigento, la fidanzata di Herbert ha lasciato la terra siciliana quando era molto giovane, proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nella recitazione. Si è quindi trasferita a Milano e nel capoluogo lombardo si è diplomata presso la Scuola di Teatro Paolo Grassi, una delle accademie italiane più prestigiose. Il suo percorso artistico è stato fatto di teatro, cinema e televisione, e proprio questa gavetta l’ha portata a collaborare con alcuni importanti progetti della comicità contemporanea.

Lucia Di Franco e Herbert Ballerina condividono oggi una quotidianità fatta di viaggi tra Milano, Roma e i set, mentre si dividono tra palcoscenico e televisione. Nel frattempo, lei continua a mantenere un rapporto molto stretto e speciale con la Sicilia, dove fa ritorno ogni volta che può. Herbert si muove invece ogni tra teatro e programmi televisivi.