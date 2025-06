Il matrimonio sfarzoso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez non è andato giù non solo ai cittadini veneziani ma anche a una celebrità come Charlize Theron. Durante un evento a sostegno della sua organizzazione no profit, l’Africa Outreach Project, l’attrice, così come riporta l’Hollywood Reporter, si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa: “Penso che siamo le uniche a non aver ricevuto un invito. Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto”. L’interprete, poi, ha ringraziato i presenti “per aver trovato il tempo di essere qui, soprattutto mentre il mondo là fuori sembra andare a fuoco”.