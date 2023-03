La foto di Chanel Totti alla guida della sua minicar fa infuriare i social: “Non ha la cintura di sicurezza”

Chanel Totti alla guida della sua minicar: “Non ha la cintura di sicurezza”

La foto di Chanel Totti, che si auto-immortalata alla guida della sua minicar, fa infuriare i follower che hanno accusato la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi di non indossare la cintura di sicurezza.

In realtà, trattandosi di un’immagine e non di un video, non è dato sapere se la ragazza fosse in movimento o se abbia scattato la foto prima di mettersi effettivamente alla guida del veicolo.

Ciò non è comunque bastato per evitare le critiche dei follower alla giovane dopo l’istantanea postata tra le stories del profilo Instagram della ragazza.

Gli hater hanno anche notato che Chanel Totti ha il piede sollevato, motivo di altra polemica, anche se, trattandosi di un’auto elettrica, il veicolo è dotato di cambio manuale ed è dunque senza frizione.

La ragazza, comunque, non ha risposto, almeno per il momento, alle critiche degli haters.