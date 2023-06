Cecchi Paone e Simone Antolini a nozze: si sposeranno negli Stati Uniti o in Spagna

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. Ad annunciarlo è stata di recente la stessa coppia che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Lo faranno dopo l’estate, forse negli Stati Uniti o in Spagna, dove il giornalista vorrebbe la sua ex moglie come testimone di nozze. Ma non finisce qui: il giornalista vorrebbe anche dare il suo cognome alla figlia del compagno Simone.

Cecchi Paone, intervistato dal settimanale Mio, ha spiegato che il matrimonio si farà ma non in Italia. Le opzioni per il momento sono: l’America o la Spagna. La scelta di unirsi in un Paese estero dipende anche dal fatto che di mezzo c’è la vicenda dell’adozione di Melissa, la figlia di Antolini. “Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze”.