Caso Raoul Bova, l’indiscrezione bomba: “Nel 2021 Rocío ha avuto un flirt con un collega”

Dopo la pubblicazione degli audio che Raoul Bova ha inviato a Martina Ceretti, sua presunta amante, il legale dell’attore ha sottolineato che la relazione tra il suo assistito e la compagna Rocio Munoz Morales era finita da tempo, circostanza però smentita dalla modella spagnola. “In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie” ha dichiarato l’avvocato David Leggi in una nota. Pochi giorni dopo, però, il legale che assiste l’attrice ha replicato: “È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova”.

Ora emerge una nuova indiscrezione bomba e a fornirla è il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui Rocio nel 2021 avrebbe avuto un flirt con un collega. “L’attrice sostiene di essere caduta dal letto dei sogni della famiglia felice, ma la crisi con Bova ha origini ben precise: è iniziata quando lei ha avuto un flirt con un collega (e abbiamo le prove, quindi i suoi avvocati farebbero meglio a non intervenire)” scrive il giornalista nella sua newsletter. E ancora: “Rocio sul set lamentava con chiunque fosse presente della crisi esistente con Bova. Sì, certo nel tempo li abbiamo rivisti insieme, perché una crisi si prova a salvarla in ogni modo, soprattutto quando ci sono dei figli, ma la crisi era in atto e proprio su quel set, Rocio ha un flirt”.