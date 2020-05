C’è un trucco dietro l’acconciatura perfetta della Regina Elisabetta

Svelato il segreto dei capelli perfetti della Regina Elisabetta. Sua maestà durante la quarantena si è reinventata parrucchiera curando personalmente la sua acconciatura. Secondo quanto riportato da una fonte vicina a Buckingham Palace al Sun: “La regina si è acconciata i capelli per anni a Balmoral, durante le vacanze estive ed è abituata a farlo. Si lava, si asciuga e si aggiusta i capelli da sola ed è anche molto brava! Ha fatto molta pratica, dunque sa esattamente cosa fare. È tipico di lei restare calma e fare le cose al meglio”.

Qualcuno aveva sospettato che durante la quarantena la Regina avesse continuato a servirsi delle mani di un parrucchiere. Invece continua la fonte, il segreto è un altro: “Ha continuato al castello di Windsor in quanto non è permesso a nessuno avvicinarsi a lei o al Principe Filippo – 99 anni il prossimo mese – per proteggere la coppia reale. La sua assistente personale – Angela Kelly – l’ha certamente aiutata ma la Regina fa tutto da sola. È tipico di lei mantenere la calma e fare le cose al meglio”.

Per 23 anni il parrucchiere della Regina è stato il londinese Scot Ian Carmichael che si reca nelle residenze reali una volta a settimana per curare la sua più famosa cliente e – leale alla monarchia – non parla mai di quanto accade durante i suoi sopralluoghi. In un’intervista però dichiarò : “Tra tutte le mie clienti la Regina è la mia preferita. Ha dei capelli fantastici”.

Ecco svelato il segreto della Regina Elisabetta per mantenere i suoi capelli sempre perfetta: tanta esperienza e cura per se stessi. Così come dichiarato da una fonte di Windsor al Sun che svela: “Ian adora la regina e odia non poterla vedere in questo periodo. Capisce però la situazione e sa che Sua Maestà è in buone mani”, le sue stesse mani.

