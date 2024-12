La moglie di Vannacci: “Chi comanda a casa? Da noi vige il matriarcato”

Camelia Mihailescu, moglie dell’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, ha rilasciato una breve intervista al programma radiofonico Un Giorno da Pecora, in onda su Radio 1. “In casa non si parla di politica anche perché la seguo poco. Ma ovviamente l’ho votato alle europee”, racconta.

“Quando lui dice che i gay non sono normali intende dire che i gay sono una minoranza dal punto di vista numerico”, sottolinea la donna, originaria della Romania, che con Vannacci ha due figlie, la più grande delle quali va alle scuole medie.

“Io non l’ho seguito all’Europarlamento, sono rimasta in Italia per le bambine. Mio marito è solo a Bruxelles, almeno spero che sia solo…”, continua Mihailescu. Gelosa? “Ho tanti difetti, ma non questo. E nemmeno lui. Ci conosciamo da più di 20 anni, siamo sposati da quasi 15 e non c’è mai stato un episodio di gelosia tra di noi”.

Alla donna viene poi ironicamente chiesto se vede suo marito come un sex symbol: “Io l’ho visto come sex symbol qualche anno fa. Non so come lo vedono le altre persone. Io lo vedo simpatico, attraente e sportivo: da qui a sex symbol però mi sembra un po’ esagerato…”.

Quali sono i compiti che Vannacci svolge di più quando è a casa? “Ultimamente – risponde la moglie – in casa non c’è quasi mai, ma ha una grande manualità: quando c’è, se la cava con tutto. È molto abile nella muratura, nel dipingere e demolire muri…”.

“Io lo chiamo Vannaccescu, un po’ come BranAngelina…”, ride. “Lui ha un udito molto buono: lo chiamo Robi e niente, Roberto niente, Vannacci niente… Quando l’ho chiamato Vannaccescu, finalmente si è girato”.

Un consiglio per suo marito? “Di essere meno testardo e più ordinato”, osserva Mihailescu. “È un tipo che lascia le cose in giro per casa: giornali, libri o valigie”.

Poi la rivelazione che non t’aspetti: chi comanda in casa Vannacci? “Siamo tre donne, in casa – assicura la moglie dell’eurodeputato – c’è matriarcato”.

