Il contest per diventare fashion icon che mette in palio una videochiamata con Chiara Ferragni

Da qualche giorno circola un nuovo contest, firmato da Calzedonia, che mette in palio come premio una videochiamata con Chiara Ferragni. Come fare per partecipare? Molto semplice: basterà indossare gli stessi collant “parlanti” che ha indossato l’influencer nei suoi post social. I nuovi collant di Calzedonia, contraddistinti per slogan e messaggi di ogni genere, sono ritenuti i “must-have” di questa stagione e chi ha un debole per quest’accessorio potrebbe sfruttare l’occasione per partecipare al contest che vede protagonista proprio la Ferragni.

Tutte le iscritte al programma “loyalty” fino al 15 dicembre potranno acquistare un capo della collezione dei collant con le scritte “A wish for you”, sia online che negli store fisici e partecipare al contest: in tre potranno vincere un incontro, tramite videochiamata, con l’influencer cremonese, per avere tantissimi consigli di moda e scoprire i trucchi per diventare una fashion icon. Oltre ad una chiacchierata con Chiara Ferragni, Calzedonia mette in palio per i tre vincitori anche una gift card del valore di 500 euro da spendere sui propri store (e anche online).

