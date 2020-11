Chiara Ferragni interviene sul caso Alberto Genovese

Chiara Ferragni sul caso Genovese: “Poi vi chiedete perché le donne non vogliono denunciare chi le abusa?”

Anche Chiara Ferragni ha voluto dire la sua in merito al caso Genovese, scoppiato ormai da una settimana, e l’ha fatto sposando ancora una volta l’opinione di Spaghettipolitics, la pagina Instagram spuntata già nelle storie dell’influencer cremonese in merito a ciò che è accaduto al giovane Willy quest’estate. Questa volta la Ferragni non si è risparmiata e ha condiviso almeno cinque storie di quanto riportato da Spaghettipolitics. “Dopo un paio di giorni a pensarci, ho scelto di dire la mia sul caso di Genovese perché certe cose mi fanno arrabbiare troppo”.

“I social sono pieni di commenti contro la ragazza. ‘Eh ma cosa ci faceva lì’, ‘eh ma perché ha accettato le droghe’. Ma siamo seri?” e ancora. “Escono video e prove e quelle stesse persone che sono sempre a difendere i poveri imprenditori accusati di stupro rivoltano il discorso su di lei, addossandole la colpa della violenza”.

“Come potete pensare che una donna denunci il suo stupratore se poi quando lo denuncia la gente non le crede?”, prosegue lo sfogo di Spaghettipolitics riportato dalla Ferragni. “La gente scrive che il suo stupratore era ‘un vulcano di idee’ che si è dovuto momentaneamente spegnere? Che anche se ci sono i video di lei, violentata per 20 ore, le persone si sentono comunque in diritto di dire a lei cosa avrebbe dovuto fare?”.

Conclude lo sfogo partendo dalla frase: “Non tutti gli uomini sono così”. “Finché tu non ti esponi contro la cultura dello stupro, contro gli uomini che stuprano e violentano, finché non ti impegni per cambiare una società dove una diciottenne viene stuprata e accusata, allora sei anche tu parte del problema. Mi spiace, no, se tratti le donne normalmente senza violentare o molestare, sei una persona normale, non meriti nessun premio. Questo non ti rende migliore degli altri uomini, ti rende una persona normale”.

