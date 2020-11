Chiara Ferragni ha un sogno: il viso di Leone sulle barrette Kinder

Potere dei social. Chiara Ferragni ha un sogno: vedere il faccione di suo figlio Leone sulle popolari barrette Kinder della Ferrero. La popolare influencer ha pubblicato sulle Storie del suo profilo Instagram un fotomontaggio di quello che potrebbe essere il risultato finale. Il tutto corredato da un’esplicita richiesta alla nota azienda italiana: “This is my dream, @kinderitalia can we make it happen?” (Tradotto: “Questo è il mio sogno, @kinderitalia possiamo farlo avverare?”).

Ancora la Ferrero non ha risposto, ma presto potrebbero esserci novità. Ricordiamo inoltre che in primavera Chiara Ferragni aveva lanciato una special edition degli Oreo, popolari biscotti dell’azienda concorrente alla Ferrero.

Leggi anche: 1. Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo” / 2. 1. Chiara Ferragni in lacrime: l’emozione durante l’ecografia della figlia | VIDEO/ 3. Chiara Ferragni si racconta in tv: “Mi facevo un sacco di domande: forse non sono abbastanza brava. Ora mi guardo e mi accetto. I social? All’odio non si risponde con l’odio”

Potrebbero interessarti Covid, ora anche i matrimoni possono celebrarsi online (su Zoom) Ora su WhatsApp si possono inviare messaggi che scompaiono Con “My Beauty Whisper” la consulenza cosmetica è sempre a portata di device (e gratis)