Bradley Cooper e Irina Shayk “si evitano a tutti i costi”

Bradley Cooper e Irina Shayk: dopo la fine del loro amore, i due non si vedono più

La fine della loro relazione ha riempito pagine e pagine di riviste di gossip: Bradley Cooper e Irina Shayk erano tra le coppie più amate di Hollywood ma da oggi sembra che i due abbiano deciso di non vedersi più.

A parlare della distanza che separa i due sono i media statunitensi, che sottolineano come Irina e Bradley al momento siano uniti solo dalla loro piccola Lea. I due si parlerebbero solo per discutere questioni riguardanti la figlia, per il resto cercando di evitarsi il più possibile.

“Irina e Bradley hanno accettato la custodia congiunta della figlia Lea, cercano di evitarsi a tutti i costi e non sopportano di stare sotto lo stesso tetto”, ha detto una fonte a InTouch Weekly venerdì. “Parlano per accordarsi su cose che riguardano la figlia, ma questo è tutto”.

La fonte ha detto che “nell’ultimo periodo della loro relazione, i due si sono scontrati su tutto, quindi in una certa misura Irina si sente sollevata per essersi liberata da tutto il dramma. Se non fosse stato per Lea, dubito che sarebbero ancora in contatto”.

“Hanno provato a stare lontani per un po’ e poi ritrovarsi. Per vedere se le cose miglioravano”, aveva detto un’altra fonte a E!News, a pochi giorni dalla fine della storia. “Hanno investito molto nella loro love relazione e adesso è davvero difficile pensare che tutto è finito. Stanno cercando ti trovare nuovi equilibri e ciascuno la propria strada. Ma amano profondamente la loro bambina e l’ameranno sempre”, aveva continuato ancora la fonte.

I due hanno raggiunto un accordo per la custodia della piccola Lea, che prevede una divisione del 50 e 50.

“Entrambi lavorano e hanno una tata. Si coordineranno per assicurarsi che la figlia sia sempre con un genitore”, ha detto una fonte a Us Weekly. “Quando ci sono appuntamenti importanti della vita di Lea, sia Bradley che Irina saranno lì”.

“Irina Shayk furibonda con Bradley Cooper”