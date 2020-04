Brad Pitt malattia: “Soffro di prosopagnosia”

Brad Pitt ha raccontato di essere affetto da prosopagnosia, una particolare condizione neurologica meglio definita deficit percettivo acquisito o congenito del sistema nervoso centrale che impedisce di riconoscere i tratti d’insieme dei volti.

“Non ricordo i volti. La gente pensa che io me la tiri, non è così”, ha rivelato infatti Brad Pitt in un’intervista a Esquire del 2013 che sta tornando a circolare in questi giorni.

“Mi odiano moltissime persone”, ha ammesso l’attore, “perché pensano che la mia sia una mancanza di rispetto. Un anno mi ero deciso ad affrontare la cosa, chiedendo alle persone ‘okay, ci conosciamo?’, ma le cose sono andate anche peggio. Le persone erano ancora più offese, ti prendevano per egoista. Per me è un mistero. Non riesco ad afferrare un volto”.

Brad Pitt con il tempo ha imparato a convivere con questo disturbo: “Non ci sono cure vere e proprie che possano portare ad una completa guarigione. Ci sono solo delle terapie di focalizzazione. Bisogna concentrarsi usando tecniche uditive che puntino al riconoscimento della voce. Poi bisogna concentrarsi su alcuni particolari del viso, come possono essere un neo, o una cicatrice. Non sempre è facile. Soprattutto se si tiene contro del lavoro che faccio. Ecco perché non esco quasi mai di casa: ogni giorno ci sono così tante persone da incontrare!”.

