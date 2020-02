Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme in Messico

Dopo la scena che ha visto Brad Pitt e Jennifer Aniston a distanza ravvicinata durante la cerimonia degli Screen Actors Guild e le dichiarazioni degli amici secondo cui i due ex storici sarebbero tornati insieme, arrivano nuove voci sul possibile ritorno di fiamma tra i divi di Hollywood: starebbero pianificano un viaggio in Messico.

A rivelarlo è il magazine statunitense Heat, che riporta le indiscrezioni di un amico intimo della coppia.

“Brad e Jannifer hanno un appuntamento segreto per celebrare la vittoria degli Oscar”, ha detto l’insider alla rivista.

“Pianificano di trascorrere un po’ di tempo insieme in un resort esclusivo di Los Angeles, il San Vicente Bungalows. È l’unico posto lontano da casa che garantisce loro un certo anonimato”, racconta la fonte.

“Vorrebbero anche partire insieme in vacanza in Messico, e stanno pensando a tutta la logistica del viaggio. Sono entrambi contenti di trascorrere tempo insieme ora che la stagione dei gala è finita. Jennifer è felice che, con la vittoria dell’Oscar, Brad sia tornato a essere una stella pluripremiata di Hollywood. Lei ha assistito alla cerimonia degli Oscar a una festa privata, ed era a dir poco orgogliosa della vittoria”.

Brad Pitt ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film “C’era una volta a Hollywood”, di Quentin Tarantino.

Secondo il giornale, la destinazione sarebbe Cabo St. Lucas, amatissima dai vip di Hollywood. Brad Pitt e Jennifer Aniston tornerebbero così di nuovo su una spiaggia, cornice simile a quella in cui hanno celebrato il loro matrimonio.

