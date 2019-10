Belen e Stefano, spunta l’anello: matrimonio in vista?

Il momento difficile sembra definitivamente archiviato: tra Belen e Stefano De Martino le cose sembrano andare a gonfie vele. I due attualmente si stanno godendo un po’ di giorni di vacanza alle Maldive per una sorta di piccola luna di miele.

Giornate ovviamente immortalate sui social da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sulla spiaggia finissima e i paesaggi mozzafiato delle Maldive. Tra i vari post su Instagram, i fan, sempre attentissimi, hanno notato un particolare.

In una foto, intatti, la showgirl ha mostrato un anello. E così prendono corpo sempre più insistentemente le voci su un possibile secondo matrimonio con Stefano De Martino. Il loro amore, d’altronde, sembra davvero solido adesso, dopo la maretta del passato che li aveva visti allontanarsi.

La coppia vip potrebbe presto dunque convolare a nozze per la seconda volta, facendo così la gioia dei tanti fan che li seguono quotidianamente. Molti già ipotizzano una possibile data per questo secondo matrimonio tra Belen e Stefano.

Un’ipotesi è quella del 20 ottobre, esattamente lo stesso giorno delle prime nozze, che avvennero nel 2013. Per chi non lo sapesse i due avevano poi deciso di divorziare, ma avevano comunque mantenuto un buon rapporto per via del loro figlio, Santiago.

Poi la passione si è riaccesa, e il loro amore è tornato ad ardere come non mai. “Saprai sempre chi sono e non è una promessa, è una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi è rimasto al interno”, ha scritto Belen in un recente post su Instagram.

Ora questo nuovo anello: che sia quello regalatogli da De Martino per chiederle di sposarlo di nuovo? Lo copriremo presto, d’altronde anche lo stesso Santiago recentemente in un video simulava il matrimonio tra i suoi genitori.

Dopo la smentita su una nuova gravidanza, adesso attendiamo conferme sull’ipotesi delle seconde nozze di Belen e Stefano.

Belen e Stefano De Martino in vacanza: ecco con chi è rimasto il piccolo Santiago mentre i due sono alle Maldive

Belen Rodriguez, gli scatti alle Maldive che fanno sognare i follower