Belen sparita dai social, la madre risponde ai commenti degli haters

Sul web non si parla d’altro: Belen è sparita dai social. La conduttrice di solito pubblica sempre delle storie su Instagram in cui mostra il suo abito e invita i suoi follower a seguire il programma. Tutto questo martedì non c’è stato e ha fatto insospettire, non poco, i suoi fan che si stanno preoccupando di questa assenza prolungata.

L’ultimo post risale a sei giorni fa nel quale Belen mostrava come truccarsi con i prodotti di Michelle Hunziker, lei è infatti tra le testimonial del brand Goovi. Sotto a quel video i commenti negativi sono moltissimi: alcuni l’hanno accusata di aver usato un filtro troppo evidente e che quindi non è possibile capire la texture dei trucchi, altri ancora si sono soffermati sulle labbra “troppo gonfie” e “non naturali”.

A rispondere la madre della showgirl, Veronica Cozzani. Non è certamente la prima volta che accade, ma questo gesto unito all’assenza social di Rodriguez potrebbe lasciar intendere che qualcosa potrebbe non andare.