Belen: “Stefano è tornato da me anche se ho una figlia con un altro”

Nell’estate che ha visto tanti vip separarsi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono andati controcorrente. Il loro secondo ritorno di fiamma ha appassionato tutta Italia, ma a svelare l’aspetto più incredibile di gossip è stata proprio la showgirl argentina, ospite a Verissimo: “Siamo ancora sposati”, ha rivelato. Dopo il matrimonio nel 2012 e la nascita del piccolo Santiago arrivò la rottura. Poi il ritorno di fiamma. E questa volta sembra essere per sempre, come nelle migliori favole. “Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio”, ha spiegato la conduttrice di Tu Si Que Vales. “La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo”. E galeotto fu quel giudice che ha preferito attendere. Perché adesso Belen e Stefano sono marito e moglie a tutti gli effetti. “È il mio mascalzone preferito. Tra noi, è stato molto complesso, ma in questo marasma, posso dire che oggi ho la certezza di amarlo davvero tanto – ha proseguito Belen -. È tornato da me anche se ho un’altra figlia… è davvero incredibile”. Stefano De Martino, infatti, ha accolto nella sua vita anche la piccola Luna marì, nata dall’amore tra la sua Belen e Antonino Spinalbese.