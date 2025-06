In una lunga intervista a Chi in cui ha ripercorso la sua carriera, ma anche il suo rapporto con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl Belen Rodriguez ha parlato anche di OnlyFans affermando di trovarlo “raccapricciante”. La conduttrice argentina, infatti, ha dichiarato: “Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato, non dovrebbe essere possibile. Perché la vita perde di valore, e perde valore anche il discorso dell’impegno. Sembra che la gente non voglia più faticare. Mi sono fatta il c..o da quando avevo 16 anni, certo, facendo un lavoro basato sull’immagine, sulla bellezza, ma in un altro modo”.

E ancora: “A volte mi sembra di essermi svegliata da un sogno e di vivere in un mondo che non mi appartiene. L’altro giorno sono andata al supermercato e c’erano i robot, le casse automatiche, non c’era neanche la cassiera che ti fa un sorriso, sembrava Apocalypse Now“. Alla domanda su che cosa ne pensi di Diletta Leotta, poi, Belen Rodriguez risponde: “È una conduttrice sportiva e il suo mestiere lo fa bene. Poi ha la sua fisicità, è prosperosa e ha scelto lei la propria immagine. Ognuno fa quello che vuole con il proprio corpo, ma ci sono prezzi da pagare”.