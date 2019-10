Belen Rodriguez protagonista di una serie Netflix? “Sto per realizzare un sogno”

“Sto per realizzare un sogno: una serie Netflix!”: Belen Rodriguez lo ha annunciato sul magazine argentino Las Rosas.

La showgirl argentina ha scelto proprio una rivista del suo paese natale per comunicare il suo nuovo incarico, che per lei equivale alla realizzazione di un sogno. Belen Rodriguez, che fino a pochi giorni fa si trovava alle Maldive in vacanza con il marito Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago, ha già ricoperto diversi ruoli sul grande schermo. Dal cinepanettone “Natale in Sudafrica” diretto da Neri Parenti, a una comparsa in un episodio della serie cult “Montalbano”.

Belen ha anche preso parte come co-protagonista al fianco di Emilio Solfrizzi nel film “Se sei così ti dico sì” e in “Non c’è due senza te” con Fabio Troiano e Dino Abbrescia. “Il vero evento che ha consacrato la mia carriera, però è stato il festival di San Remo”, spiega al magazine, “ha richiesto molta preparazione, ma mi è servito moltissimo”.

Il suo modello di riferimento? “Maryl Streep”, commenta al periodico argentino Las Rosas, “Mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà”.

Per il momento, i fan della bella showgirl argentina devono accontentarsi di questo: della partecipazione di Belen Rodriguez a una serie Netflix per il momento si sa poco o nulla. Un sogno, lo definisce la conduttrice di “Tu si que vales”, che va in onda tutti i sabato sera. “È un progetto che stiamo concretizzando”, spiega Belen.

Nella stessa intervista, l’attrice parla della sua famiglia, del suo ruolo di madre e del suo rapporto con il figlio Santiago. “Sono una mamma presente”, commenta, “cerco di passare il maggior tempo possibile con mio figlio. Cerchiamo di portarlo con noi quando lavoriamo, in trasmissione, nei ristoranti. E a lui piace nello stesso modo. Ho mia mamma che mi aiuta e non ho mai assunto una bambinaia”.

Belen Rodriguez, gli scatti alle Maldive che fanno sognare i follower

Potrebbero interessarti X Factor 13, Sfera Ebbasta contro Mika: “Parli proprio tu vestito così?” X Factor 13, Mika ai giudici: "Non ascoltate quei pezzi di m***a" “Harry e Meghan pronti a dire addio ai loro titoli nobiliari”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: stanno fingendo? Le foto che distruggono la magia