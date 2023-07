Belen mano nella mano con un uomo misterioso: addio a Stefano De Martino?

Il gossip sulla presunta nuova rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far discutere sotto l’ombrellone, ma non solo. Da diverse settimane si vocifera di un possibile allontanamento tra i due coniugi, a poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma. Ora, ad aggiungere benzina sul fuoco, il sospetto su un video che mostrerebbe la showgirl argentina in teneri atteggiamenti con un altro uomo.

L’assenza di Stefano De Martino ad una delle ultime occasioni di festa in famiglia, ovvero il compleanno di Ignazio Moser che ha spento 31 candeline alla presenza di amici e parenti, ha gettato benzina sul fuoco. Durante i festeggiamenti, pubblicati sui social, la showgirl un certo punto stringe la mano ad un uomo misterioso, che non è evidentemente Stefano. Secondo alcune segnalazioni arrivate via social a Deianira Marzano, potrebbe trattarsi di un imprenditore bergamasco di nome Elio, che Belen starebbe frequentando da un paio di settimane e con il quale avrebbe trascorso alcune notti romantiche in un lussuoso resort di Merano, il San Luis. Un gossip fitto di dettagli, che tuttavia al momento non posano su basi certe…