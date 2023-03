Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? La showgirl rompe il silenzio

Belen Rodriguez rompe il silenzio e commenta per la prima volta le indiscrezioni che la vorrebbero incinta del terzo figlio: la showgirl argentina, infatti, ha smentito di aspettare un bambino con un post ironico sul suo profilo Instagram.

Dopo la misteriosa assenza da Le Iene di alcune settimane fa, infatti, si erano rincorse numerose voci sulla possibile gravidanza della presentatrice.

A smentire il gossip, dunque, è stata la stessa Belen, che ha pubblicato sui social una sua foto con un pancione finto. Insieme a lei ci sono anche due suoi collaboratori, Lollo, professionista di beauty e makeup, e Antonio Perfetto, esperto di fashion, i quali hanno sfoggiato anche loro un vistoso pancione.

“Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)” ha scritto la showgirl argentina chiudendo, almeno per il momento, la questione.

Belen Rodriguez, intanto, di recente ha parlato del suo rapporto con il marito Stefano De Martino, rivelando, a proposito dei presunti tradimenti del ballerino, “Gli ho però spezzato le ossa più di una volta”.

“L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea” ha poi aggiunto la conduttrice de Le Iene.