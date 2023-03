Belen è incinta? Ecco gli indizi che fanno scoppiare il gossip

Nuove voci su Belen Rodriguez, la quale potrebbe essere di nuovo incinta: aspetterebbe il terzo figlio, il secondo con Stefano De Martino, già papà del primogenito Santiago.

A far scatenare i follower sulla presunta nuova gravidanza è stato un indizio social. In uno degli ultimi post condivisi su Instagram, l’argentina riceve una domanda da un utente. «Belen aspetti il 3 bimbo???» le chiede. Una domanda che appare assolutamente fuori luogo visto che nella foto pubblicata dalla showgirl non ci sono dettagli che potrebbero far pensare a una gravidanza. Non solo. Finora non sono circolati rumors e indiscrezioni su un possibile terzo bimbo in arrivo. Belen, però, invece di ignorare la domanda, risponde con un semplice like. Risposta che non è passata inosservata ai follower che hanno subito commentato: «Mi pare sia un sì».

Questo rumor arriva dopo la sua assenza al programma Le Iene. Nella puntata del 14 marzo, infatti, la showgirl è stata sostituita in studio da Claudio Santamaria. Che ha spiegato: “Belen non è stata bene, ma ci guarda da casa. Le mandiamo un abbraccio”.

Sta per arrivare un fratellino o un sorellina per Santiago e Luna Marì (la secondogenita della showgirl nata dalla relazione con Antonino Spinalbese)? Se la notizia dovesse essere confermata, per lei per Stefano De Martino non ci sarebbe modo migliore per festeggiare la rinascita del loro amore.