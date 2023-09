Belen e Stefano non sono più una coppia: il post che cancella ogni dubbio

Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è scoppiata la passione. La showgirl argentina ha definitivamente dimenticato Stefano De Martino e si è lanciata in una nuova avventura. E così sui social iniziano a vedersi i primi indizi di questa nuova storia d’amore. I due sono amici da parecchio tempo e proprio da qualche mese si parlava di una storia d’amore tra i due. Ora arrivano le conferme. Infatti Belen è apparsa sui social rilassata e sorridente dopo un peridodo piuttosto difficile che aveva preoccupato e non poco i fan.

Luna Marì e Santiago si trovano con i rispettivi papà e così Rodriguez è potuta partire alla volta delle Dolomiti, per un fine settimana lontana da Milano, in compagnia di quello che ormai è a tutti gli effetti il suo nuovo compagno.

Pochi giorni fa con un post Belen aveva risposto al gossip che da giorni la seguiva, ma la sua risposta aveva lasciato delle lacune: Elio è solo un buon amico (i due si conoscono da 10 anni) o da buon amico si è trasformato in qualcosa di più? Beh, oggi Rodriguez ha sanato ogni dubbio: i due sono una coppia.

Pproprio Belen qualche giorno fa ha voluto mostrare anche ai suoi follower tutto il suo amore per Elio con una dedica speciale. “Il mio primo vestito per te”, ha scritto la showgirl argentina mostrandosi con un abito a quadretti che sottolinea le sue forme sensuali. Una dedica che di fatto conferma le voci de l gossip di una possibile relazione trai due. E fan di Belen sognano ora la love story da sogno che per Belen forse manca da parecchio tempo.