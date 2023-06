Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stato travolto dalle critiche da parte di moltissimi utenti del web. Il motivo? La scelta dell’influencer di smettere di allattare il piccolo Cesare Augusto ha posto Aurora Ramazzotti al centro di alcune polemiche.

Aurora Ramazzotti non smette mai di far parlare di sé. Come già anticipato, nelle scorse la figlia di Eros e Michelle si è ritrovata al centro di una polemica per la sua decisione di smettere di allattare al seno suo figlio Cesare. Dopo le critiche ricevute, l’influencer non le ha mandate di certo a dire agli haters ed ha risposto tramite un video condiviso sulla sua pagina Instagram.

Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti ha risposto in maniera ironica a tutti coloro che hanno criticato la sua scelta di non allattare più suo figlio al seno. Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede.